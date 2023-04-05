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Трактор перевернулся на востоке Москвы

15:04
  • среда
  • 05 апреля 2023

Подробности выясняются

ДТП произошло на востоке Москвы. Автомобиль "Субару" и трактор столкнулись на перекрестке Измайловского бульвара и пятой Парковой улицы.

Появились кадры с камеры наблюдения. Видно, что от удара трактор перевернулся. А водителя выбросило на проезжую часть. Серьезные повреждения получил и легковой автомобиль.

Удивительно, но госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Только случайно машины не задели и людей, которые стояли на тротуаре и ждали зелёный свет, чтобы перейти дорогу. Что стало причиной аварии, сейчас выясняется.

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Последствия ДТП с участием трактора
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