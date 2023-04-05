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Венгрия пригрозила блокировать решения НАТО из боязни конфликта с Россией

15:37
  • среда
  • 05 апреля 2023

Будапешт уже предупреждал о рисках

Венгрия не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией. Такое заявление в среду, 5 апреля, сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
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Политик выразил убежденность в том, что прямая конфронтация НАТО и России означала бы мировую войну, и подчеркнул, что Венгрия не поддержит шаги, ведущие к этому.

Будапешт считает основополагающим предыдущее решение о том, что НАТО не участвует в боевых действиях на Украине — мы должны уважать это решение и сделать все возможное для того, чтобы не допустить прямого конфликта между Альянсом и Россией, подчеркнул Сийярто.

Все, что выходит за эти рамки и угрожает вызвать конфликт с Россией, сделав НАТО участницей боевых действий, для Венгрии неприемлемо, цитирует заявление министра ТАСС.

Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что присоединение Финляндии к НАТО повысит вероятность эскалации и риск прямого вооруженного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. По словам Дуро, США используют НАТО для защиты своей глобальной роли в мире, вынуждая расширить организацию за счет Швеции и Финляндии.

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