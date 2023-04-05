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В Москве заработал чат-бот по вопросам записи на военную службу по контракту

15:26
  • среда
  • 05 апреля 2023

Кандидаты приходят на единый пункт отбора

В Москве 4 апреля заработал чат-бот, которым могут воспользоваться все желающие для прохождения военной службы по контракту.

Кандидаты приходят на единый пункт отбора, который начал работу по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Пришедшим помогают волонтеры. Сначала кандидату необходимо получить талон электронной очереди, затем заполнить специальную анкету, потом он проходит медкомиссию и психологический тест.

"Я сюда пришел уже второй раз, первый раз я отбыл (на службу) с августа по февраль. Сейчас я снова решил отправиться туда и отдать свой долг Родине, потому что мы должны победить", - рассказал один из пришедших.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
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