Зеленский заявил о ликвидации границ между Украиной и Польшей

Надо только победить в войне

Официальный визит украинского лидера в Польшу ознаменовался громкими заявлениями. По словам Владимира Зеленского, в будущем не будет границ между Украиной и Польшей.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и - что очень важно - исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок", - приводит слова Зеленского на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой РИА Новости.

Ранее киевский режим принял законы, предоставляющие особый статус гражданам Польши на Украине. В частности, им будет предоставлено право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание и социальные выплаты. Варшава, в свою очередь, не скрывает притязаний на западные области Украины.

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