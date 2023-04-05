Путин объяснил кризис в отношениях России и США

Президент принимает верительные грамоты новых послов

В Кремле в среду, 5 апреля, проходит церемония вручения российскому лидеру Владимиру Путину верительных грамот новых послов зарубежных стран. Президент примет их у дипломатов из 17 государств, включая США, Данию, Норвегию, Северную Македонию.

Российский лидер дал оценку отношениям России с отдельными странами. В частности, связи с США переживают глубокий кризис.

Глава государства указал, что поддержка Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году привела к деградации российско-американских отношений. При этом использование США "цветных революций" привела к сегодняшнему конфликту на Украине.

При этом Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения. Москва будет поступать так и дальше, подчеркнул российский лидер.

Также Путин указал, что отношения с Норвегией сейчас сведены к минимуму, вряд ли это отвечает интересам народов двух стран. Россия и Дания исторически близки друг к другу, однако в настоящее время в регионе Балтийского моря неспокойно, цитирует президента РИА Новости.

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