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Путин: ситуация в мире непростая, но Россия не собирается изолироваться

15:51
  • среда
  • 05 апреля 2023

Президент провел церемонию вручения верительных грамот послами зарубежных стран

Владимир Путин заявил в среду на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, что ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, но Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться, передает пресс-служба Кремля.
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По словам президента, Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам, будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику.

Вместе с тем Путин отметил особое положение России как самобытного государства-цивилизации.

Российский лидер выразил надежду на то, что Дания поддержит предложение Москвы о создании комиссии для выяснения обстоятельств ЧП на "Северных потоках". Кроме того, Путин указал, что двусторонние контакты России и Норвегии сведены сейчас к минимуму, это не отвечает интересам двух народов.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Сирия - надежный партнер и союзник России. Москва также выступает за всестороннее развитие отношений с Северной Македонией, ценит взвешенный подход Мексики к урегулированию международных проблем.

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