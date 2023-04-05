Собянин: Завершена проходка оборотных тупиков у станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Открытие станции очень важно для города
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Она готова более чем на две трети.
"Закончили проходку оборотных тупиков станции метро "Новаторская", в которых составы меняют направление и стоят ночью. Почти год проводили эти сложные работы - строим вдоль Ленинского проспекта, там находится большое количество инженерных коммуникаций", - отметил Собянин в своем Телеграм-канале.
По словам мэра, открытие станции очень важно для города. Ее строительство планируется завершить к концу следующего года.
Собянин отметил, что запуск Троицкой линии снизит нагрузку на другие участки столичного метро. "Как минимум 100 тысяч жителей города смогут экономить время на дороге ежедневно", - сообщил мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"