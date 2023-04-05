Мишустин призвал наладить выпуск медицинского оборудования в России

Это вклад в экономический и технологический суверенитет

Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России, это касается и медицинского оборудования. Такое заявление в среду, 5 апреля, сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Политик осмотрел новый лечебный корпус рязанского областного клинического онкологического диспансера, где ему продемонстрировали цифровой рентгенодиагностический комплекс "Дуограф" российского производства. Мишустин уточнил, что выпуск таких комплексов "в Подмосковье полностью локализован", и заявил, что "это здорово".

Узнав, что ЛОР-комбайн в диспансере — не российского производства, глава кабмина поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, "может быть, как-то займемся?".

Как подчеркнул Мишустин, "мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум", при этом "самое главное — обеспечить запчастями и качественным сервисом", а российские власти поддерживают отечественное производство.

Премьер указал, что "каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического", поэтому в этом направлении "не надо стесняться ничего", сообщает "Интерфакс".

30 марта президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость страны от зарубежных поставщиков. Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии сразу трех новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге.

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