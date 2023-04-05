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Мишустин призвал наладить выпуск медицинского оборудования в России

16:17
  • среда
  • 05 апреля 2023

Это вклад в экономический и технологический суверенитет

Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России, это касается и медицинского оборудования. Такое заявление в среду, 5 апреля, сделал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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Политик осмотрел новый лечебный корпус рязанского областного клинического онкологического диспансера, где ему продемонстрировали цифровой рентгенодиагностический комплекс "Дуограф" российского производства. Мишустин уточнил, что выпуск таких комплексов "в Подмосковье полностью локализован", и заявил, что "это здорово".

Узнав, что ЛОР-комбайн в диспансере — не российского производства, глава кабмина поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, "может быть, как-то займемся?".

Как подчеркнул Мишустин, "мы можем произвести современные консоли отечественные, кислород и вакуум", при этом "самое главное — обеспечить запчастями и качественным сервисом", а российские власти поддерживают отечественное производство.

Премьер указал, что "каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле, это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны и экономического", поэтому в этом направлении "не надо стесняться ничего", сообщает "Интерфакс".

30 марта президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить долю отечественных лекарств на российском рынке и укрепить независимость страны от зарубежных поставщиков. Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии сразу трех новых фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге.

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