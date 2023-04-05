Польша подтвердила передачу четырех МиГ-29 Украине

Киев просил истребители у своих западных союзников

Польские власти уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) четыре истребителя МиГ-29. Об этом рассказал в среду, 5 апреля, президент Польши Анджей Дуда.

Политик провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, на которой рассказал о продолжении оказания помощи Киеву.

Дуда отметил, что "четыре МиГ-29, которые были на хранении, переданы ВСУ в последние месяцы", передача еще четырех истребителей "в процессе". Кроме того, Варшава готова передать Киеву еще шесть истребителей, которые "сейчас готовятся".

Конкретные сроки поставок боевых самолетов польский президент не назвал, но отметил, что они могут быть переданы ВСУ в ближайшее время, сообщает Reuters.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер не исключил, что его страна может передать Киеву самолеты МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка. В Польше при этом заявляли, что Украина в скором времени получит самолеты МиГ-29 сразу от нескольких стран.

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