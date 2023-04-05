Зеленский приехал в Польшу исполнить роль холопа

Варшава пообещала дать еще истребителей

Самолет Эмманюэля Макрона приземлился в международном аэропорту Пекина во второй половине дня. Но сомнительная слава никудышного переговорщика долетела сюда намного раньше. Накануне этого визита издание Politico со ссылкой на трех представителей Белого Дома и французских чиновников написало: на Западе сомневаются в том, что Макрон сдюжит отговорить Китай от сближения с Россией. А ведь именно это - одна из главных целей поездки. И ее причина такова: коллективный Запад до сих пор не может прийти в себя после дружественных и весьма продуктивных переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве.

Мировой общественности этот китайский вояж главы Пятой Республики представили как попытку с помощью Пекина урегулировать украинский конфликт.

"Разговор с Китаем об этом конфликте, о российской агрессии, о том, что поставлено на карту, о последствиях для нашей Европы, для Ближнего и Среднего Востока, а также для Африканского континента - это попытка вовлечь Пекин в стратегические отношения, которые могут быть более сложными, чем мы хотели бы. Мы постараемся сделать так, чтобы КНР разделила общую ответственность за мир и стабильность. Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Россией", - сказал Макрон.

Президент Франции пытается примерить на себя роль нового лидера Европы и главного переговорщика. В анамнезе - уже три неудачных попытки: украинский кризис (хотя Пятая Республика выступала гарантом Минских соглашений), срыв иранской ядерной сделки, а главное - провал диалога с Владимиром Путиным. А ведь Макрон хвастался, что только за 6 месяцев прошлого года проговорил с российским лидером не менее 100 часов.

Си Цзиньпина, одного из самых сложных переговорщиков, он, похоже, вообще решил взять с наскока. В ходе трехдневного визита на диалоги с китайским лидером отведено 6-7 часов. За это время самоуверенный глава Пятой Республики надеется не только убедить китайцев политически развернуться в сторону ЕС и США, но и поддержать идущую ко дну французскую экономику. Недаром прихватил с собой руководителей десятков компаний. Например, Airbus, электроэнергетиков из Électricité de France и производителя поездов.

"Мы присутствуем в Китае в течение длительного времени через наши большие группы, через наши компании, наши отели, стартапы и наши 2000 компаний, которые были основаны здесь. Именно эту силу мы все еще хотим использовать", - уточнил Макрон.

Взаимный товарооборот КНР и ЕС - на сотни миллиардов долларов. Китай стал крупнейшим торговым партнером Старого Света, обогнав США, которые развязали против КНР настоящую торговую войну. И ждут того же от европейцев. Экономически самостоятельный ЕС Вашингтону не нужен. Видимо, чтобы Макрон вдруг не вспомнил о том, что у Франции есть собственные национальные интересы, и не напорол отсебятины, к нему приставили надсмотрщицу.

В Пекин прибыла также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, известная своей ястребиной политикой в адрес Китая и подобострастной - в отношении США. Странности этого тандема отмечает немецкая газета Spiegel: "Президент Франции и глава Еврокомиссии летят в Пекин с распределенными ролями: добрый полицейский - злой полицейский. Там они надеются убедить принимающую сторону предпринять конструктивные шаги к мирному решению для Украины".

Вообще-то Китай уже предложил свой мирный план урегулирования. В Европе к нему отнеслись холодно. Более того, та самая Урсула фон дер Ляйен, которая намерена о чем-то договариваться в Пекине, накануне не просто раскритиковала КНР за "безграничную дружбу с Путиным", но и лично председателя Си. Зато воевать всеми арсеналами НАТО против России на стороне киевского режима - это, по мнению европейцев, нормально.

Польша пообещала Украине подбросить еще истребителей. Слишком быстро те уничтожаются. Попрошайничать Зеленский приехал в Варшаву лично. Президент страны, живущей в долг у Запада, путешествует вот в роскошном вагоне. Позолота, видимо, должна добавить пассажиру чувство собственной значимости. Ведь сойдя с поезда, придется кланяться и пресмыкаться. Прибыв к Анжею Дуде, Зеленский мастерски исполнил роль холопа: смиренно ждал у автомобиля, пока пан разрешит подойти. Проглотил даже приветствие от госпожи Дуды на чистом русском.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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