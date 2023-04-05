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На Украине продолжаются бесчинства раскольников

17:59
  • среда
  • 05 апреля 2023

Во Львове силой захватили кафедральный Свято-Георгиевский собор

Из разных регионов Украины сегодня приходят сообщения о новых бесчинствах раскольников, передает "ТВ Центр".
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Во Львове силой захватили кафедральный Свято-Георгиевский собор, который принадлежит канонической церкви. Во время утренней литургии туда ворвались порядка 50 радикалов и провели незаконное голосование о переходе храма к ПЦУ. Между оппонентами завязалась потасовка. Вызванные для наведения порядка полицейские, по сути, поддержали захватчиков и вынудили покинуть здание митрополита с прихожанами.

Аналогичный эпизод произошел в Черновицкой области. Националисты на отпевании покойного в сельском храме напали на собравшихся там людей, так и не дали закончить службу и объявили помещения собственностью раскольнической церкви. Правоохранители на вызов так и не приехали.

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Захват церквей на Украине
Захват церквей на Украине
Захват церквей на Украине
Захват церквей на Украине
Захват церквей на Украине
Захват церквей на Украине
Захват церквей на Украине
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