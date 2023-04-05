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В результате прорыва трубы с кипятком в Петербурге пострадали пять человек

17:59
  • среда
  • 05 апреля 2023

В провал затянуло припаркованный поблизости автомобиль

В Санкт-Петербурге пять человек пострадали из-за прорыва трубопровода с кипятком, передает "ТВ Центр".

Из-за аварии на улице размыло грунт на площади порядка 500 квадратных метров. В провал затянуло припаркованный поблизости автомобиль, в котором находились мужчина и двое детей. Водитель пытался, но так не успел отогнать свою машину.

В салон кипяток в итоге не попал. Потерпевшие выбрались из ловушки невредимыми. А вот двое сотрудников МЧС, которые им помогали, а также прохожие получили травмы. Им уже оказана медицинская помощь. Подача воды по трубопроводу сейчас остановлена.

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