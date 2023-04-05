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Столтенберг назвал цель усиления присутствия НАТО у границ России

17:00
  • среда
  • 05 апреля 2023

Политик призвал следить за тем, что делает Россия

Североатлантический альянс усилил присутствие на своем восточном фланге для предотвращения "какой-либо атаки" на членов НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в среду, 5 апреля,
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Политик заверил, что Альянс предпринимает действия по укреплению своего восточного фланга вблизи российских границ "для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта".

По словам Столтенберга, "нужно следить за тем, что делает Россия, и это именно то, чем занимаются союзники по НАТО", сохраняя бдительность.

При этом генсек НАТО признал, что пока нет никаких изменений в ядерном позиционировании России, которое потребовало бы от Альянса изменения его ядерного позиционирования, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия много лет предлагала другим государствам обсудить равную и неделимую систему безопасности для всех, а также работать над ее созданием. Однако предложения Москвы игнорировались, при этом в отношении России предпринимались действия, угрожающие ее безопасности, в частности, продолжалось расширение НАТО к российским границам.

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