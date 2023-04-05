Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет

Это деловой заход

Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Как уточнили в ЗВО, отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия.

Во время стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.

В последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около десяти лет назад, сообщает РИА Новости.

Ранее разведка Норвегии в своем ежегодном докладе заявила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. При этом в Осло подчеркивают, что ядерное оружие представляет собой особенно ощутимую угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО.

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