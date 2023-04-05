В Кузбассе задержали подростка за диверсию на железной дороге

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области задержали 16-летнего жителя региона по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом рассказали в среду, 5 апреля, в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте.

По данным следствия, 28 марта несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги.

Подросток получил за эти действия денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения, сообщает "Интерфакс".

В феврале в ФСБ сообщали, что житель Нижневартовска задержан с поличным при попытке совершить диверсию на участке свердловской железной дороги в Югре.

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