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В Кузбассе задержали подростка за диверсию на железной дороге

17:46
  • среда
  • 05 апреля 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области задержали 16-летнего жителя региона по обвинению в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом рассказали в среду, 5 апреля, в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета России на транспорте.
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По данным следствия, 28 марта несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги.

Подросток получил за эти действия денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения, сообщает "Интерфакс".

В феврале в ФСБ сообщали, что житель Нижневартовска задержан с поличным при попытке совершить диверсию на участке свердловской железной дороги в Югре.

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