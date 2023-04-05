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Путин рассказал о напряженной обстановке в новых регионах

17:56
  • среда
  • 05 апреля 2023

Глава государства проводит заседание Совбеза

Киевский режим "никого не жалеет", совершая обстрелы и теракты в отношении мирных жителей новых регионов России. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
Особое внимание - новым регионам: о чем говорил Путин на заседании коллегии МВД

Глава государства напомнил, что украинские власти готовят теракты на российской территории, поэтому обстановка в новых регионах России остается напряженной. При этом в организации терактов Киев задействует потенциал западных спецслужб, подчеркнул Путин.

Президент указал МВД и другим профильным структурам на необходимость обеспечить безопасность в новых субъектах Российской Федерации, защитить их жителей от произвола и насилия. Путин также поручил активнее привлекать местных жителей к охране правопорядка.

Путин также подчеркнул, что нужно как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а до 1 июня необходимо завершить создание там подразделений правоохранительных органов и спецслужб.

Российский лидер поручил жестко пресекать пропаганду и ложь Украины и Запада, направленные на дестабилизацию обстановки в новых регионах, сообщает пресс-служба Кремля.

В марте Владимир Путин обсудил вопросы развития Запорожской области с главой региона Евгением Балицким. В Кремле рассказали, что участники встречи обсуждали темы безопасности и статуса добровольческого батальона имени Судоплатова, а также развития сельскохозяйственной отрасли в области.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин проводит заседание Совбеза
Владимир Путин проводит заседание Совбеза
Владимир Путин проводит заседание Совбеза
Владимир Путин проводит заседание Совбеза
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