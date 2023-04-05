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Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

17:54
  • среда
  • 05 апреля 2023

Здание будет расположено в другом месте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о решении вопроса строительства мечети в столичном районе Косино-Ухтомский.

"О ситуации со строительством мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском ко мне поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства", - написал глава города.

По словам мэра, само предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии - ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было.

Как добавил Собянин, распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.

С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено, указал градоначальник. Под строительство выделят земельный участок недалеко от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом, в шаговой доступности от станций метро и МЦД.

Мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов, но при этом будет находиться в хорошей транспортной доступности, подчеркнул мэр. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как это делается и рядом с православными храмами.

"Москва - город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии", - заключил Собянин.

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