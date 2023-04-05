Россия поднимет тему теракта в Петербурге в ООН

В апреле Россия председательствует в Совбезе всемирной организации

Убийство военкора Владлена Татарского при теракте в Санкт-Петербурге обсудят в Совете Безопасности ООН в председательство России. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения СБ ООН.

Российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, а также к отстаиванию Россией своих национальных интересов на этой площадке, цитирует Захарову РИА Новости.

Взрыв в Санкт-Петербурге прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), пострадали более 40 человек. Следственный комитет квалифицировал взрыв как террористический акт. По данным следствия, организация теракта велась с территории Украины.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать решение российского следствия квалифицировать взрыв как теракт, призвав дождаться результатов расследования.

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