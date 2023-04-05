Турция назвала условие продления зерновой сделки

Россия недовольна ходом ее реализации

Продление срока действия зерновой сделки будет зависеть от удовлетворения ожиданий Москвы в отношении российской агропродукции. Такое заявление сделал в среду, 5 апреля, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Чиновник пояснил, что пролонгирование договоренностей на 60 дней, а не на 120 "полностью исходит от тех препятствий, с которыми столкнулась российская сторона по выходу на рынки своей продукции". В Москве "правы в том, что они не могут получить те услуги, которые были согласованы ранее с ООН", считают в Анкаре.

Калын напомнил, что официально никаких санкций как в отношении украинского, так и российского зерна нет, однако компании, предоставляющие услуги по логистике, страхованию и судоходству "боятся санкций".

Турция призвала "снять эти опасения, дать гарантии", поскольку "соглашение для этого и подписывалось". Представитель турецкого президента предположил, что если будут удовлетворены ожидания России, можно будет говорить о продлении срока действия зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вторая часть договоренности по зерновой сделке, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, на 100% не работает, несмотря на все усилия генерального секретаря ООН и главы Конференции ООН по торговле и развитию.

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