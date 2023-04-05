Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и инфраструктуры в новых регионах

Надо восстановить жилье, дороги, школы и больницы, регулярно выплачивать пенсии и социальные пособия

За одним столом с президентом - руководители четырех новых регионов России. Заседание Совета безопасности посвящено налаживанию мирной жизни в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Владимир Путин: "Задача - сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны. Как вы знаете, недавно сам посещал Мариуполь и посмотрел ход восстановления. Строительство развернуто масштабное, люди работают даже ночью. Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов".

Обстановка там остаётся напряженной. Вооружившись западными ракетами и дальнобойной артиллерией, радикалы ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре.

Путин: "Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб".

Активность в новых регионах проявляет и криминалитет. Задача - сделать борьбу с преступностью системной работой. До конца весны в четырех субъектах должны быть окончательно сформированы территориальные подразделения спецслужб и правоохранительных органов. Президент призывает опираться на местных жителей, знающих реальную обстановку.

Путин: "В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России. И что хочу особо подчеркнуть: противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно. Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен".

Еще одна системная задача - это восстановление разрушенной инфраструктуры. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, что за прошедший год в новых регионах построено и реконструировано 9,5 тысячи объектов. Половина из низ них относится к коммунальной и энергетической сфере. В первую очередь людям нужна стабильная подача отопления, электричества, газа. В Донецке уже год перебои с водой - ее дают раз в три дня на несколько часов. Блокаду устроили киевские власти, они перекрыли канал в районе Славянска. Но уже совсем скоро столица ДНР перестанет зависеть от Украины. В Донецк дошел независимый водовод из реки Дон.

Хуснуллин: "Это 200 километров. Никогда мы не строили за такой срок - чуть более 5 месяцев - водовод такой протяженности и с такой мощностью - почти 300 тысяч кубов. И вот сегодня уже он полностью готов, проходит пусконаладка, идет заполнение водовода. В ближайшее время вода уже поступит в Донецкую агломерацию".

От Крыма до Ростова-на -Дону - в новых регионах реконструировано 300 километров дорог. По сути, уже проложена качественная транспортная магистраль - альтернатива Крымскому мосту. В планах на этот год уложить еще 800 километров асфальта. Работает почти полторы тысячи школ, еще столько же детских садов - все их круглосуточно охраняет Росгвардия. Возводят новые больницы - например, в Донецке появится современный перинатальный центр. Темпы строительства объектов продолжают наращиваться.

Хуснуллин: "В Мариуполе у нас порядка 200 тыс. квадратных метров построено и несколько тысяч квартир. А до конца года - полмиллиона квадратных метров и более 5 тысяч квартир уже будет построено и заселено".

Восстанавливать инфраструктуру помогает вся страна. Самый большой вклад внесла Москва, это было отмечено на Совбезе. Мэр столицы Сергей Собянин не раз сам бывал в Донбассе. Не остаются в стороне и местные жители - они активно участвуют в возрождении своих городов.

Путин: "Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах. Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними - вся наша большая страна, и мы должны сделать все, чтобы их защитить".

Сейчас формируется долгосрочная программа социально-экономического развития четырех субъектов. И как было отмечено на Совбезе, более масштабных проектов еще не было в новейшей истории России.

Петр Вершинин, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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