Из разных регионов страны сегодня приходили сообщения о новых бесчинствах раскольников

Прямо во время молебна в церкви Святого Георгия Победоносца во Львове туда врывается группа провокаторов, которые пытаются провести так называемый сбор общины, а по факту - захватить храм. Оттесняя прихожан, радикалы делают все, чтобы спровоцировать потасовку. При этом полиция, которая явно на стороне провокаторов, бездействует. К тому же - требует прекратить видеосъемку и выводит очевидцев с телефонами из церкви.

По сообщениям прихожан, захват церкви напрямую координирует председатель Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Параллельно с этим нацисты призывают людей в социальных сетях не терять время и присоединяться к штурму. Людей в конце концов выгоняют на улицу. Кому-то становится плохо. Во Львовской епархии заявили, что намерены обратиться в суд и наказать захватчиков.

Прихожане церкви в Черновицкой области молились за усопшего украинского военнослужащего, когда прямо посреди поминальной службы в здание ворвались сторонники "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация). Верующих буквально выгнали из храма. А рядом с образами святых подняли националистические флаги. Полиция на этот раз вообще просто наблюдала за происходящим, стоя в сторонке.

Ситуация в другом приходе - националисты выгоняют прихожан и пытаются заставить петь украинский гимн. Но вместо этого певчие церковного хора продолжают молиться. Только за сегодняшний день раскольники силой захватили на Украине около десяти церквей.

Раскольническое движение появилось на Украине еще в 1990-е годы. Однако после госпереворота противостояние Украинской православной церкви и непризнанной ПЦУ усугубилось. А после того, как экс-президент Порошенко получил в Константинополе томос об автокефалии, радикалы заявили права на одну из главных святынь христиан - Киево-Печерскую лавру.

Во вторник суд отправил под домашний арест настоятеля лавры митрополита Павла. Священнослужителя обвиняют сразу по двум сфабрикованным статьям - разжигание межрелигиозной розни и оправдание российской агрессии. В МИД России потребовали от Киева немедленно освободить наместника лавры.

"Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы", - указали в ведомстве.

При этом в МИД не сомневаются: раскол православия - цель, которую поставил Вашингтон. За последние годы украинская власть по указке Запада превратила религию в политический инструмент. Правда, чем обернется такая попытка разыграть религиозную карту и уничтожить веру собственного народа, похоже, никто не задумывается.

"Зеленский устраивает религиозный Майдан и проводит дискриминационную политику в отношении украинской православной церкви. Каждый президент Украины как-то стремился укрепить свою власть, в том числе с помощью церковных средств, но каждый раз это приводило президентов Украины к провалу. Как и Порошенко, который создал свою церковь, но провалился на выборах. Я думаю, что то же самое ожидает и Зеленского", - заявил Роман Лункин, заместитель директора Института Европы РАН.

Пока же противостояние лишь набирает обороты. Верующие составляют инструкции, как защитить храмы от провокаторов. В частности - закупить камеры видеонаблюдения, составить списки прихожан, а сами службы проводить только за закрытыми дверями рано утром или поздно вечером. Во львовской церкви Святого Георгия Победоносца молебен пришлось отменить, к концу дня у здания собрались более полусотни сторонников УПЦ, готовые отстаивать свой приход столько, сколько потребуется.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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