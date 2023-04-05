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Трампа освободили после предъявления обвинений с условием

18:59
  • среда
  • 05 апреля 2023

Обвинения насчитывают 34 пункта

Бывший президент США Дональд Трамп освобожден из-под формального ареста после предъявления обвинений с неким обязательством. Это следует из записей суда, которые в среду, 5 апреля, приводит РИА Новости.

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Формулировка "освобожден под обязательство" означает определенное условие, как правило это обязательство явиться в суд в назначенный срок.

Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам в рамках так называемого "дела Сторми Дэниелс". Как считает следствие, политик в ходе предвыборной кампании якобы выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за молчание о приписываемом ей романе с Трампом.

Бывшему президенту грозит реальное тюремное заключение. Журналисты подсчитали, что политику могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 136 лет.

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Дональд Трамп
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