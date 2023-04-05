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МИД обвинил Украину и Запад в воздействии на спутники связи

19:19
  • среда
  • 05 апреля 2023

Россия вправе ответить на эти действия, предупредило ведомство

Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Такое заявление в среду, 5 апреля, сделало Министерство иностранных дел России.
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Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "это является запредельным нарушением международного права".

Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все необходимые возможности для этого имеются, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее в МИД России уже предупреждали, что якобы гражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что провокационное применение гражданских спутников "как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом".

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