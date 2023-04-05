МИД обвинил Украину и Запад в воздействии на спутники связи

Россия вправе ответить на эти действия, предупредило ведомство

Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Такое заявление в среду, 5 апреля, сделало Министерство иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "это является запредельным нарушением международного права".

Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все необходимые возможности для этого имеются, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее в МИД России уже предупреждали, что якобы гражданские спутники, которые Запад использует для поддержки операций украинских военных в конфликте, могут стать законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что провокационное применение гражданских спутников "как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьезного осуждения мировым сообществом".

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