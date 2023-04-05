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Патрушев анонсировал усиление контртеррористических мер в новых регионах

19:39
  • среда
  • 05 апреля 2023

Это связано с действиями Киева

Украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
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Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции прошло заседание Совета Безопасности Российской Федерации, посвященное вопросам обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны. По итогам заседания Патрушев подчеркнул, что киевский режим усиливает террористическую деятельность при содействии США и их союзников.

В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Открывая заседание Совбеза, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим "никого не жалеет", совершая обстрелы и теракты в отношении мирных жителей новых регионов России. Глава государства указал на необходимость обеспечить безопасность в новых субъектах Российской Федерации, защитить их жителей от произвола и насилия.

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