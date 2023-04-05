Росстат оценил изменение цен в России

С начала 2023 года они выросли на 1,6%

Инфляция в России с 28 марта по 3 апреля составила 0,13% после показателя в 0,05% с 21 по 27 марта. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали в Росстате.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 3 апреля цены из расчета с начала месяца выросли на 0,06%, с начала 2023 года — на 1,6%.

При этом цены на плодоовощную продукцию с 28 марта по 3 апреля выросли на 1,3%, на смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания — на 0,5%, на рис — на 0,4%, на баранину, рыбу мороженую, яйца куриные, творог — на 0,3%.

Вместе с тем снизились за неделю цены на крупу гречневую — на 0,7%, чай черный — на 0,5%, свинину — на 0,4%. Также подешевели телевизоры — на 1,5%, однако подорожали электропылесосы — на 0,5%.

Потребительские цены на бензин в России с 28 марта по 3 апреля повысились к предыдущей неделе на 0,02% после роста на 0,04% с 21 по 27 марта и на 0,01% две недели до этого. По отношению к началу года цены на бензин остались неизменными, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что принятые российскими властями меры позволили справиться с инфляцией, она приближается к целевому уровню 4%.

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