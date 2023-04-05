Подвиг спасателей: что известно о прорыве трубопровода с кипятком в Петербурге

В результате аварии на улице размыло грунт

Клубы горячего пара так плотно окутали район Санкт-Петербурга, что даже прохожие не сразу поняли: эта коммунальная авария едва не обернулась страшной трагедией. В том месте, где под землей на глубине нескольких метров забил мощный гейзер, на дороге у тротуара был припаркован автомобиль. Пожилой петербуржец как раз усаживал в салон двух своих внуков , чтобы везти в школу. И автомобиль ушел под землю. Оказалось: на Дровяной улице прорвало не просто трубу, а магистральный водовод теплосети.

По графику теплоснабжения, температура воды в трубах в это время года составляет около 80 градусов. Люди оказались заблокированы в машине в яме с кипятком. Спустя считанные минуты вода начала поступать в салон. К счастью, сотрудники МЧС успели. Даже не зная, что в машине кто-то есть, они прыгнули в воду, детей и их дедушку вынесли на руках. Сейчас все - и спасатели, и спасенные - в больнице .

Сотрудники МЧС получили серьезные ожоги. Один из них - в тяжелом состоянии. он более 20 минут работал, стоя по пояс в кипятке. Получил ожоги 35% тела. У второго спасателя - 7% ожогов, он в сознании, его здоровью и жизни ничто не угрожает.

35-летний прапорщик внутренней службы Сергей Юдин в МЧС с 2014 года, в прошлом году был награжден медалью "За отвагу на пожаре" . Его напарник - 25-летний Саранг Мешкеев, работает спасателем всего год. В ведомстве решается вопрос о представлении обоих к награде.

Сейчас, когда пар рассеялся, кипяток остыл и вода ушла, можно видеть масштабы коммунальной аварии: настоящий кратер образовался в историческом центре Петербурга. Счастье, что в этом месте был припаркован только один автомобиль.

Только одна машина угодила в яму, говорят местные жители, потому что на этом участке парковка платная. Здесь уже ведутся восстановительные работы, поврежденную трубу заменят. Автомобиль из промоины доставали с помощью подъемного крана. Машина восстановлению не подлежит, но представители теплосети обещают компенсировать причиненный ущерб.

"Сейчас всем пострадавшим оказывается помощь на лечение и реабилитацию, в дальнейшем все выплаты будут осуществлены, и мы будем держать на контроле их состояние и помогать, если нужно. Что касается имущества, наша деятельность застрахована, при обращении в страховую можно получить максимальное возмещение ущерба", - сообщил Павел Киселев, пресс-секретарь АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

По словам представителей теплосети, лопнувшая труба уже выработала свой срок, но минувшим летом успешно выдержала сезонные испытания. Площадь разлива кипятка в результате коммунальной аварии составила 500 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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