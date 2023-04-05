В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже

В одном из зданий Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже", - сообщил собеседник агентства.

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Вместе с тем Telegram-каналы передают, что возгорание произошло на пятом этаже. Информация о пострадавших уточняется.

Как уточняет информагентство "Москва", ранее в этом здании уже происходил пожар - в 2016 году случилось возгорание на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Тогда пострадал один человек.

В здании размещаются административные службы. Кроме того, там расположен музей полководца Георгия Жукова.

ОБНОВЛЕНИЕ (20:13): В Минобороны сообщили о ликвидации очага задымления в одном из ведомственных зданий в Москве, передает "Интерфакс".

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