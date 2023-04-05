Путин принял Лукашенко в Кремле

Лидеры двух стран проведут переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером среды, 5 апреля, прибыл в Кремль и встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Переговоры глав двух государств пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля. Принимая Лукашенко в Кремле, Владимир Путин заявил об успешной работе Москвы и Минска по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и в экономике, сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия выдержат все давление Запада и "не рухнут". Политик также пояснил, что его частые встречи с Владимиром Путиным связаны с тем, что тормозить реализацию 28 союзных программ недопустимо, сообщает ТАСС.

Как отмечает БелТА, в ходе переговоров президенты обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений: импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе обсуждаемых тем будет и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности.

6 апреля на заседании Высшего совета Союзного государства политики рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.

Еще одна ключевая тема — разработка Концепции безопасности Союзного государства. Кроме того, часть вопросов повестки ВГС будет связана с текущей деятельностью в рамках Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.

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