Российский лидер рассказал об этом на заседании Совбеза

Американские власти не поощряют Киев к нанесению ударов за пределами Украины. Такое заявление сделал в среду, 5 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник заверил, что "как в случае оружия, так и обучения мы не поощряем Украину осуществлять удары за пределами страны", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим "никого не жалеет", совершая обстрелы и теракты в отношении мирных жителей новых регионов Российской Федерации. При этом в организации терактов Киев задействует потенциал западных спецслужб, подчеркнул российский лидер.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев рассказал, что киевский режим усиливает террористическую деятельность при содействии США и их союзников. Для защиты новых регионов России будут организованы дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении.

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