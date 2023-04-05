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Лавров: Россия и США находятся в "горячей фазе войны"

21:01
  • среда
  • 05 апреля 2023

Однако Москва не теряет надежду на то, что у Вашингтона "проснется разум"

Украинские нацисты воюют американским оружием, поэтому Россия и США действительно находятся в "горячей фазе войны". Такое заявление сделал в среду, 5 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава МИД России напомнил, что "американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять" Украине.

Тем не менее, российский лидер Владимир Путин принял верительную грамоту нового посла США в России Линн Трейси, поскольку отношения, по мнению Лаврова, "нужно поддерживать".

Министр в эфире телеканала "Россия 1" выразил надежду на то, что "у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят". Ждать этого, как полагает Лавров, осталось недолго.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим "никого не жалеет", совершая обстрелы и теракты в отношении мирных жителей новых регионов России. При этом в организации терактов Киев задействует потенциал западных спецслужб, подчеркнул российский лидер.

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