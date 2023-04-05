Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в 2024 году

Глава государства дал указания по его организации

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в феврале — марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи.

Федеральному правительству поручено в течение трех месяцев разработать и осуществить меры, направленные на подготовку и проведение фестиваля, оказать содействие в освещении мероприятий по его подготовке и проведению в государственных СМИ, определить источники финансового обеспечения мероприятий по подготовке и проведению фестиваля.

Председателем организационного комитета и его президиума назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями стали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощники президента Игорь Левитин, Максим Орешкин и Андрей Фурсенко.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В январе российский лидер поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, аналогичный тому, который состоялся в 2017 году в Сочи.

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