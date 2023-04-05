ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в 2024 году

21:18
  • среда
  • 05 апреля 2023

Глава государства дал указания по его организации

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в феврале — марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи.
Путин поручил провести международный форум "Россия" в Москве

Федеральному правительству поручено в течение трех месяцев разработать и осуществить меры, направленные на подготовку и проведение фестиваля, оказать содействие в освещении мероприятий по его подготовке и проведению в государственных СМИ, определить источники финансового обеспечения мероприятий по подготовке и проведению фестиваля.

Председателем организационного комитета и его президиума назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями стали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощники президента Игорь Левитин, Максим Орешкин и Андрей Фурсенко.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В январе российский лидер поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, аналогичный тому, который состоялся в 2017 году в Сочи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.