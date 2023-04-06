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Эксперт: Макрон не может выиграть конкуренцию у Шольца

08:36
  • четверг
  • 06 апреля 2023

На вопросы ведущего ответил Михаил Делягин

Готовы ли в Евросоюзе поддержать китайский мирный план по Украине? Какие проблемы будут обсуждаться в экономической части переговоров? И не скрыто ли за этим визитом стремление помешать укреплению партнёрства Москвы и Пекина?
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Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Пекин Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Своё мнение высказал заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Европейскому политику не нужно свое лицо. Поэтому то, что Макрон его потерял, это скорее конкурентное преимущество. Во-вторых, Макрон не может выиграть конкуренцию у Шольца, потому что Шольц ориентируется на Америку, а Макрон как был лондонским инвестиционным банкиром, так им и остался", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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