Эксперт: Макрон не может выиграть конкуренцию у Шольца

На вопросы ведущего ответил Михаил Делягин

Готовы ли в Евросоюзе поддержать китайский мирный план по Украине? Какие проблемы будут обсуждаться в экономической части переговоров? И не скрыто ли за этим визитом стремление помешать укреплению партнёрства Москвы и Пекина?

Визит Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Пекин Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Своё мнение высказал заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Европейскому политику не нужно свое лицо. Поэтому то, что Макрон его потерял, это скорее конкурентное преимущество. Во-вторых, Макрон не может выиграть конкуренцию у Шольца, потому что Шольц ориентируется на Америку, а Макрон как был лондонским инвестиционным банкиром, так им и остался", - отметил он.

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