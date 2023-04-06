Появился сервис для видеозвонков с умершими людьми

Его разработали в Южной Корее

Дипфейки, недавно развлекавшие аудиторию в интернете, говорят с нами из потусторонней пустоты. На выставке новинок электроники в Лас-Вегасе в этом году были представлены роботы, автомобили, меняющие цвет, автоматические комбайны. Едва ли не главной сенсацией стал сервис, разработанный компания ДипБрэйн из Южной Кореи.

Корейцы предлагают сервис, который коротко описывают как видеочат с умершими. Говорят, что цифровой клон будет разговаривать и взаимодействовать с собеседником так же, как это делал живой человек. В переводе на рубли: оцифровать человека стоит полтора миллиона, 80 тысяч рублей придется потратить на каждый сеанс общения.

Похоронные конторы в Китае предлагают создать бессмертный клон ушедшего родственника, используя методы машинного обучения на основе фотографий и записи голоса. Сервисы назвали сомнительными с точки зрения этики. Но ведь на клонах тех, кто ушёл из этого мира, деньги зарабатывают давно.

Так, знаменитые артисты и после смерти гастролируют по миру. В 2012-м сенсацией фестиваля "Коачелла" стало выступление рэпера Тупака Шакура. Его застрелили 1996-м. Но компания "Digital Domain Media Group" создала виртуальную копию артиста, потратив 400 тысяч долларов. Воссоздание образов звёзд с тех пор поставили на поток, есть цифровой Элвис Пресли, Фрэнк Заппа. Рой Орбисон выходит на сцену со своим главным хитом.

Виртуального Майкла Джексона создавали 5 месяцев. Настала эпоха мировых туров, где цифровые копии Эми Уайнхаус, Роя Орбисона, Уитни Хьюстон собирают полные залы, как при жизни. Искусственный интеллект, ворвавшийся в нашу реальность, заставил самих разработчиков задать вопрос, насколько всё этично и безопасно? Не стоим ли мы на пороге настоящего бунта машин?

"Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией? Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4", - эта петиция появилась на сайте Future of Life. Открытое письмо подписали 1000 экспертов, и среди них был Илон Маск.

Не слишком ли много места в жизни стали занимать клоны? Напоминающие о том, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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