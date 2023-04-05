Reuters: Киев готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления

Его точные сроки неизвестны

Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч человек для контрнаступления. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали информированные источники.

Как сообщает Reuters, эти бригады сформированы украинским Министерством внутренних дел. Они получили названия "Стальная граница", "Ураган", "Спартанец", "Червона Калина", "Рубеж", "Ярость", "Азов" и "Карадаг".

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в числе новобранцев есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие. Их обучение займет от двух до четырех месяцев.

Сроки контрнаступления на Украине не уточняют, однако предполагается, что оно может начаться в ближайшие недели или месяцы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинская армия готовится к контрнаступлению и призывает западных партнеров усилить военную помощь. По словам политика, благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины "имеют успехи на поле боя".

В Запорожской области отмечали, что Киев прорабатывает несколько сценариев контрнаступления, при этом речь идет о сухопутной операции и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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