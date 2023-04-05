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Белгородские власти объяснили отказ от парада на 9 мая

21:55
  • среда
  • 05 апреля 2023

Вопрос о шествии Бессмертного полка еще открыт

В Белгороде в День Победы 9 мая не будут проводить парад. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как пояснил в соцсети "ВКонтакте" глава региона, граничащего с Украиной, "парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

Что касается проведения салюта и шествия "Бессмертного полка", как и празднование 80-летния Прохоровского сражения, этот вопрос планируют рассмотреть на ближайшем заседании регионального оперативного штаба.

Гладков подчеркнул, что главным вопросом остается обеспечение безопасности жителей, поэтому решение будут принимать с учетом обстановки.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных, на просветительские. При этом об отмене праздников речь не идет, подчеркнула Любимова, однако предлагается "немножко другой подход".

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