Белгородские власти объяснили отказ от парада на 9 мая

Вопрос о шествии Бессмертного полка еще открыт
В Белгороде в День Победы 9 мая не будут проводить парад. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как пояснил в соцсети "ВКонтакте" глава региона, граничащего с Украиной, "парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".
Что касается проведения салюта и шествия "Бессмертного полка", как и празднование 80-летния Прохоровского сражения, этот вопрос планируют рассмотреть на ближайшем заседании регионального оперативного штаба.
Гладков подчеркнул, что главным вопросом остается обеспечение безопасности жителей, поэтому решение будут принимать с учетом обстановки.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных, на просветительские. При этом об отмене праздников речь не идет, подчеркнула Любимова, однако предлагается "немножко другой подход".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"