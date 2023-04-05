США назвали сроки передачи Украине танков Abrams

Киев просит больше тяжелых вооружений и военной техники

Американские власти рассчитывают поставить Украине танки Abrams до конца 2023 года. Об этом в среду, 5 апреля, рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В Минобороны США не смогли назвать точную дату поставок, отметив лишь, что целью является предоставление Abrams украинской армии до конца текущего года.

При этом Сингх подтвердила, что обучение украинских военных работе с танками Abrams до сих пор не начиналось, сообщает РИА Новости.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что "мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боев, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы".

По сведениям источников, Киев может ожидать американские танки не ранее конца 2023 года или даже в 2024 году, поскольку часть боевых машин еще только предстоит изготовить.

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