Патриарх Кирилл поддержал решение Собянина о переносе места строительства мечети

По словам предстоятеля РПЦ, это соответствует ожиданиям верующих

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском районе, сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице", - заявил патриарх.

Вместе с тем предстоятель РПЦ отметил слова мэра о том, что предложение о строительстве рассматривалось в предварительном порядке, а окончательного решения правительства Москвы не принималось.

Небольшую мечеть площадью 2,5 тыс. квадратных метров построят не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, а в шаговой доступности от станции столичного метрополитена "Косино", ранее сообщил Собянин.

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