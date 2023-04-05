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Патриарх Кирилл поддержал решение Собянина о переносе места строительства мечети

22:40
  • среда
  • 05 апреля 2023

По словам предстоятеля РПЦ, это соответствует ожиданиям верующих

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал решение мэра Москвы Сергея Собянина о переносе места строительства мечети в Косино-Ухтомском районе, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

"Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице", - заявил патриарх.

Вместе с тем предстоятель РПЦ отметил слова мэра о том, что предложение о строительстве рассматривалось в предварительном порядке, а окончательного решения правительства Москвы не принималось.

Небольшую мечеть площадью 2,5 тыс. квадратных метров построят не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, а в шаговой доступности от станции столичного метрополитена "Косино", ранее сообщил Собянин.

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