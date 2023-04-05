ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возникшее в результате неисправности электроприбора возгорание в здании Минобороны ликвидировано

22:25
  • среда
  • 05 апреля 2023

Пострадавших нет

Возгорание в здании на улице Знаменка ликвидировано, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

"В 19:29 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу: ул. Знаменка, д. 19. По прибытии пожарных выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано", - сказано в сообщении.

Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме.

Из-за возгорания затруднено движение по Гоголевскому бульвару, уточнила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании Минобороны. Эвакуировались около 50 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар в здании Минобороны
Пожар в здании Минобороны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.