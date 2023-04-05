Возникшее в результате неисправности электроприбора возгорание в здании Минобороны ликвидировано

Пострадавших нет

Возгорание в здании на улице Знаменка ликвидировано, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

"В 19:29 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу: ул. Знаменка, д. 19. По прибытии пожарных выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 квадратных метров. Возгорание ликвидировано", - сказано в сообщении.

Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме.

Из-за возгорания затруднено движение по Гоголевскому бульвару, уточнила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании Минобороны. Эвакуировались около 50 человек.

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