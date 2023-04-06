Минобороны показало работу беспилотников "Леер-3" и комплексов Р-330

Они применяются в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры совместного применения беспилотников "Леер-3" и комплексов постановки радиопомех Р-330 в зоне спецоперации.

Летательные аппараты применяют для обнаружения узлов связи, перехвата вражеских дронов и разведки позиций националистов - расчёты БПЛА вычисляют противника по сигналу мобильных телефонов.

При взаимодействии с комплексами электронной борьбы Р-330 "Леер" превращается в передатчик, с помощью которого наши военные могут блокировать работу спутниковых и навигационных систем, а также радиосвязь между подразделениями украинских радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"