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Минобороны показало работу беспилотников "Леер-3" и комплексов Р-330

08:26
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Они применяются в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры совместного применения беспилотников "Леер-3" и комплексов постановки радиопомех Р-330 в зоне спецоперации.

Летательные аппараты применяют для обнаружения узлов связи, перехвата вражеских дронов и разведки позиций националистов - расчёты БПЛА вычисляют противника по сигналу мобильных телефонов.

При взаимодействии с комплексами электронной борьбы Р-330 "Леер" превращается в передатчик, с помощью которого наши военные могут блокировать работу спутниковых и навигационных систем, а также радиосвязь между подразделениями украинских радикалов.

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