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Названы имена новых героев спецоперации

08:27
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Бойцы проявили мужество

Новые данные о мужестве и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Фельдшер реактивного артиллерийского дивизиона прапорщик Цырен Иванов в ходе спецоперации неоднократно спасал жизни своим товарищам, оказывая им медицинскую помощь. Он эвакуировал раненых с поля боя прямо под обстрелами. В ходе освобождения населённого пункта от ВСУ Цырен лично вынес из-под огня противника четверых солдат.

Прапорщик Сергей Титаренко обеспечивал группу российских вооружённых сил бесперебойной связью, когда её позиции подверглись массированному миномётному обстрелу со стороны украинских националистов. Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь с вышестоящим штабом, получила повреждения. Прапорщик Титаренко спас раненых товарищей и под постоянным огнём противника развернул станцию спутниковой связи для восстановления оперативной координации действий в бою.

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