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В ОП России прошли слушания о повышении роли начальной военной подготовки

08:46
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Задачи формирования патриотического сознания у молодёжи страны приобретают особую актуальность

В Общественной палате России прошли слушания о повышении роли начальной военной подготовки в патриотическом воспитании молодёжи. Эксперты обсудили практические шаги по выполнению поручения президента в этом направлении. 

В ходе обсуждения были выработаны рекомендации по совершенствованию системы преподавания НВП в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.

Участники встречи подчеркнули, что в современной военно-политической обстановке задачи формирования патриотического сознания у молодёжи страны приобретают особую актуальность, и начальная военная подготовка призвана сыграть в этом важную роль.

В общественных слушаниях приняли участие представители Минобороны и Минпросвещения, Роспотребнадзора, ДОСААФ, а также педагоги школ и лицеев.

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