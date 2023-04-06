В Московской консерватории открылась экспозиция, посвящённая Невскому

Ранее передвижная выставка с успехом прошла в Подмосковье и ряде других регионов

В выставочном зале Московской консерватории накануне открылась передвижная экспозиция, посвящённая Александру Невскому.

Великий князь считается покровителем российской дипломатии, а также Императорского Дома Романовых. Посетители смогут узнать, как русские монархи почитали святого и ознакомиться с деталями его биографии.

Ранее передвижная выставка с успехом прошла в Подмосковье, Брянской, Тульской и Свердловской областях.

"Тема российской истории - она настолько самобытна, многообразна. Она настолько богата - нам есть чем гордиться! 800 лет святому благоверному князю Александру Невскому, подвиг которого не сравним ни с каким подвигом ни одного государственного деятеля Европы или России! Это же уникальная личность!" – отметила Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

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