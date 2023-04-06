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ПВО отбила ракетную атаку на Мелитополь

08:06
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Сбиты все ракеты

Противовоздушная оборона ВС России отразила ночную ракетную атаку ВСУ на Мелитополь. По данным администрации Запорожской области, сбиты все ракеты.

ВСУ открыли огонь по Мелитополю из HIMARS
Взрыв прогремел в центре Мелитополя

"В 02:03 мск 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работала российская ПВО", - приводит ТАСС заявление представителя экстренных служб Запорожья.

Подчеркивается, что все шесть выпущенных по городу ракет Himars сбиты. По предварительным данным, жертв и ущерба нет.

Ночью в соцсетях появилась информация о звуках взрывов в Мелитополе. Администрация города подтвердила эти сообщения, отметив, что данные уточняются и поводов для беспокойства нет.

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