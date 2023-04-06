ПВО отбила ракетную атаку на Мелитополь

Сбиты все ракеты

Противовоздушная оборона ВС России отразила ночную ракетную атаку ВСУ на Мелитополь. По данным администрации Запорожской области, сбиты все ракеты.

"В 02:03 мск 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работала российская ПВО", - приводит ТАСС заявление представителя экстренных служб Запорожья.

Подчеркивается, что все шесть выпущенных по городу ракет Himars сбиты. По предварительным данным, жертв и ущерба нет.

Ночью в соцсетях появилась информация о звуках взрывов в Мелитополе. Администрация города подтвердила эти сообщения, отметив, что данные уточняются и поводов для беспокойства нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"