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Эксперт объяснил сходство ситуаций с Треповой и Карауловой

08:40
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Девушки хотели играть особую роль

Ситуации с арестованной по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарьей Треповой и бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой сопоставимы.
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Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных, профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Есенина Ольга Воронова.

По ее словам, обе девушки под воздействие технологий управления поведением человека, используемых западными спецслужбами. Более того, и Трепова, и Караулова были уязвимы для такого воздействия.

"Караулова по психотипу очень близкая к Треповой. И та и другая – отличницы, учились в престижных вузах, имели суицидные наклонности, и та и другая хотели играть особую роль и были готовы к определенным жертвам <…> Свойственная молодости романтизация мученичества, особое тяготение к оппозиционным силам – все это делает их очень похожими", - объяснила эксперт.

Трепову задержали после взрыва и последующей за ним смерти Владлена Татарского на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Возбуждено дело о теракте, Трепова арестована на два месяца.

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к "Исламскому государству" (террористическая организация запрещена в России – прим. ред.). Девушку осудили на 4,5 года колонии. В апреле 2019 года она освободилась по УДО.

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