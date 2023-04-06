Myśl Polska: поляки убедились в необходимости денацификации Украины

Беженцы нетерпимы к другим нациями и вере

Поведение приехавших в Польшу украинских беженцев показало необходимость денацификации Украины.

Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас. В своей статье он написал, что у приезжих наблюдаются "последствия многолетней нацистской идеологической обработки".

"Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев... Украина - это территория, где абсолютно необходима денацификация", - отметил автор.

Массовая миграция украинцев в Европу приведет к дестабилизации региона и ставит ее в ситуацию экзистенциальной опасности.

"Это ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побеждённым: с нацизмом", - подчеркнул автор.

Как отмечается в статье, за 13 месяцев польско-украинскую границу пересекло 10 400 тысяч украинцев. В настоящее время в Польше находятся 950 тысяч украинских беженцев, всего же на территории страны проживают 2,3 миллиона украинцев.

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