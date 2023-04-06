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Киев и Вашингтон разработали совместный план вторжения в Россию

08:34
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Это гарантированно приведет к началу масштабной войны

Киевский режим совместно с Вашингтоном разработали план по вторжению в Россию. Украина при активной поддержке НАТО готовится к атаке на Крым, пишет American Conservative.

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"Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым", - отмечает обозреватель Брэдли Девлин.

Автор подчеркивает, что вторжение на российскую территорию при поддержке Североатлантического альянса почти гарантированно означает начало масштабной войны.

Девлин отмечает: киевский режим еще больше воодушевился на фоне вступления Финляндии в НАТО. Украинские власти довольны тем, что альянс все больше стремится к "расширению на заднем дворе у России". Автор высказывает опасения, что эти события могут подтолкнуть Зеленского к еще большей эскалации.

На днях Украина советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сможет "захватить" Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего искоренит там все российское. Автор статьи в American Conservative называет планы Владимира Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными.

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