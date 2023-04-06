Жителям столицы пообещали погоду "на миллион"

В Москве солнечно и сухо

Москвичам пообещали погоду "на миллион". По данным синоптиков, в четверг в столице будет солнечно и сухо, воздух прогреется до 13 градусов выше ноля.

"Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет солнечная и сухая погода. Я бы так сказал, "миллион на миллион", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что небо над столицей очень чистое, минимум облачности. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление подрастет до 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в Москве - плюс 11-13, по области - плюс 9-14, передает РИА Новости.

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