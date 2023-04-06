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Трое полицейских погибли во время КТО в Ингушетии

09:08
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Еще восемь ранены

Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения в результате боестолкновения правоохранителей с террористами в Малгобекском районе Ингушетии.

Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Боевиков обнаружили накануне вечером в селении Зязиков-Юрт. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия.

"В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Сколько боевиков уничтожено, пока неизвестно. Режим контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе продолжает действовать.

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