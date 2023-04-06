Российские силы развивают наступление к северу от Артёмовска

Украинские националисты отступают

Российские штурмовые группы развивают наступление к северу от Артёмовска. Наши подразделения вплотную подошли к Богдановке. Освобождение этого населённого пункта от киевских боевиков откроет дорогу на Часов Яр - там сейчас базируются основные силы неонацистов. В этот район ВСУ перебрасывают иностранных наёмников. Российские специалисты фиксируют их позиции и наносят мощные удары.

Установлено не только из каких стран абоненты, но что самое важное - откуда исходят сигналы передатчиков. Бойцы подразделений радиоэлектронной борьбы выяснили - максимальная концентрация СИМ-карт, беспилотников, пунктов связи, а значит и боевиков идет на трех участках. Краснолиманском, Угледарском и Запорожском. То есть там, где националисты планируют контрнаступление и куда стягивают резервы.

Сегодня среди целей - батарея американских гаубиц. Место, где развернуты пушки, уже получили расчеты ударных дронов. Беспилотник стремительно набирает высоту. Оператор ведет его к позициям боевиков. Атака. Результат командир отделения отчетливо видит на мониторе. Прямое попадание и ликвидация натовской гаубицы М-777.

Западные окраины Артемовска. Последний рубеж обороны ВСУ. Хорошо видны разрывы. Это батарея российских "Солнцепеков" накрыла опорный пункт националистов. Ракеты легли точно на линию окопов и блиндажей.

А это остатки укрепрайона в промзоне Артемовска. Видно, как боевики устроили в стенах амбразуры. И пытаются отстреливаться. Но безуспешно. В центре штурмовые группы спецназа захватили еще как минимум три квартала. В южной части города - железнодорожную станцию. В течение недели националисты могут оказаться в двойном кольце окружения. Одно формируется внутри Артемовска. Другое - по внешнему периметру города.

Массированные удары артиллерия наносит по колоннам ВСУ. Потери - до 10 единиц бронетехники в сутки. Киев надеется как-то изменить ситуацию, усилив свои группировки тяжелой натовской бронетехникой. По последним данным из Угледара, в тылу боевиков замечены немецкие танки.

Впрочем, бойцы уверены - век "Леопардов" и "Челленджеров" на фронте будет недолгим. А собственные арсеналы ВСУ уже практически на нуле. Чтобы хоть как-то укрепить позиции, националисты тащат на передовую "Максимы". Кстати, выпущенные еще в начале прошлого века, во времена Первой мировой.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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