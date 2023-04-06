Пранкеры позвонили экс-президенту Франции Франсуа Олланду

Бывший президент Франции признал, что Минские соглашения были лишь уловкой

О том, что киевский режим при поддержке Евросоюза начал подготовку к войне с Россией задолго до начала спецоперации признал экс-президент Франции. Франсуа Олланд в разговоре с российскими пранкерами заявил, что Минские соглашения были лишь способом выиграть время. Эти откровения компрометируют позицию нынешнего французского лидера, который находится с визитом в Китае. В Пекине между тем уже четко обозначили свои красные линии.

Новейший авианосец "Шаньдун", поступивший на вооружение флота КНР в 2019 году, впервые в истории покинул пределы Южно-Китайского моря. Корабль преодолел пролив Лусон и подошел на расстояние 370 километров к берегам Тайваня. На острове настороженно следят за манёврами экипажа. В это самое время президент Тайваня находится в США – Цань Инвэнь принимает спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти.

"Сегодня мы даем понять: серьезно относимся к нашей поддержке народа Тайваня. Во-первых, мы должны продолжать продажи оружия Тайваню и гарантировать, чтобы оно поступало своевременно. Во-вторых, мы должны укреплять наше экономическое сотрудничество, особенно в области торговли и технологий. В-третьих, мы должны продолжать продвигать наши общие ценности на мировой арене", - заявил он.

В Пекине мгновенно отреагировали на эти заявления. В МИДе КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является "первой красной линией", которую США нельзя пересекать в отношениях с Китаем:

"Это ещё один провокационный шаг руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с США и опору на поддержку Вашингтона в стремлении к независимости. Мы выражаем резкое осуждение и намерены принять решительные меры для наказания сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Второй день в Китае с визитом президент Франции – Эммануэль Макрон пытается убедить Пекин отказаться от поддержки России в украинском конфликте. Но позицию Парижа внезапно скомпрометировал предшественник главы французской республики. Франсуа Олланд откликнулся на звонок по видеосвязи. Он полагал, что разговаривает по душам с Петром Порошенко, хотя на самом деле беседу вели пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров Вован и Лексус. Бывший президент Франции – один из участников Минских переговоров – признал, что подписанные мирные соглашения были лишь уловкой, чтобы выиграть для Киева время и накачать Украину оружием.

Также Олланд признал, что в Майдане на рубеже 13-14-го годов Франция участвовала напрямую, а Порошенко и Кличко ездили в Париж "на смотрины". Он подтвердил приверженность к курсу воевать до последнего украинца. А также выразил надежду на то, что "победа над Москвой" позволит поставить на место Пекин, Тегеран и Анкару. В Китае возникла уникальная возможность узнать напрямую, какое оправдание этим заявлениям найдет действующий президент Франции.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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